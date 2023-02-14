"زوهو" تستثمر 100 مليون درهم لتوسيع عملياتها في الإمارات

قالت شركة "زوهو كوب" للأنظمة تقنية العالمية التي تتخد من دبي مقرا لأعمالها بالشرق الأوسط وافريقي، إنها رصد مخصصات مالية استثمارية بقيمة مبلغ 100 مليون درهم للتوسع بعمليات في الإمارات.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، امس أنها تعتزم الاستثمار في تعزيز عملياتها التشغيلية وزيادة عدد موظفيها الحاليين وتوسيع محفظة خدماتها السحابية لتلبية متطلبات قطاعات متنوعة في الدولة، بما في ذلك قطاع العقارات والرعاية الصحية والتجزئة وغيرها.

واشارت "زوهو" إلى أنها سجلت معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 60 % في دولة الإمارات. حيث شهدت في عام 2022 نمواً بنسبة 45 % في الإمارات، التي شكلت ثاني أعلى دولة من حيث النمو على الصعيد العالمي بالنسبة للشركة. كما ضاعفت الشركة عدد موظفيها في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، من خلال توظيف كوادر محلية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها التي تمزج بين الحفاظ على مستويات عالمية مع تخصيص حلولها لمواكبة متطلبات الأسواق المختلفة. فيما سجلت "زوهو" نمواً بنسبة 50 % في شبكة شركائها في الدولة خلال عام 2022.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشاركة لشركة "زوهو كوب"، "شريدهار فيمبو": إنه "على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عملت الشركة على الاستثمار في توظيف كوادر محلية وتنمية شبكة شركائها، إلى جانب إضافة خاصية دعم اللغة العربية ضمن منتجاتها، وتحقيق التكامل مع بوابات الدفع المحلية من أجل تكييف حلولها مع متطلبات السوق المحلي. وسوف نواصل الاستثمار في توسيع بصمتنا في الدولة من خلال عمليات التوظيف، وبرامج الارتقاء بمهارات الموظفين، وتخصيص المنتجات، ودمج حلولنا مع حلول الموردين المحليين، فضلاً عن عقد الشراكات مع المؤسسات لدعم جهود الشركات المحلية في رحلتها للتحول الرقمي".

وأضاف "فيمبو": "نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، يتجه عدد متزايد من الشركات نحو الرقمنة واختيار منصات موحدة تساعدهم على تحقيق التكامل بين مختلف الأقسام، والحصول على رؤى آنية سياقية لتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة وتعزيز قدرتهم على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة".