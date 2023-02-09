"ستيرلنغ" لاستشارات الضيافة تطلق مركز التميز للعمليات الفندقية

أعلنت شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة والتابعة لشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، عن إطلاق مركز التميز للعمليات الفندقية ضمن قسم إدارة الأصول التابع لها.

وسيعزز مركز التميز للعمليات الفندقية قدرات مشغلي الفنادق ذوي الخبرة، وسيعمل كحلقة وصل بين مشغلي الفنادق ومالكيها في دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة، بهدف المساعدة في نقل عمليات الفندفة إلى مستوى أعلى عبر تقديم الإرشادات والتوصيات الشاملة في المجال.

وأنشأت شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة من خلال مركز التميز للعمليات الفندقية نهجا أكثر شمولية لإدارة الأصول الفندقية، ليستجيب لاحتياجات أصحاب الفنادق المتطورة من خلال تقديم المشورة المتعمقة في جميع التخصصات التسويقية والمبيعات وإدارة السمعة عبر الإنترنت، بالإضافة الى مراقبة المالية، والتوظيف، واستخدام التكنولوجيا، والعمليات اليومية، ما يضمن نجاح المشروع الفندقي طوال دورة حياته.

واعتمادا على الوضع الحالي، يقوم فريق خبراء ستيرلنغ لاستشارات الضيافة التابع لمركز التميز برعاية ثلاثة مستويات من خدمات إدارة الأصول، بدءا من التحليل المالي والتجاري للرقابة المالية والتوجيه، إلى المشاركة في تشغيل الفنادق، لضمان الجودة، وإدارة رأس المال، وتقديم المشورة للاستثمارات القصيرة والطويلة الأجل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للخدمات.

وفي هذا السياق، قالت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية لشركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة "يمر قطاع الضيافة في الشرق الأوسط بمرحلة انتقالية من التشبع البسيط والوفرة المفرطة إلى النضج، حيث تزداد المنافسة في السوق من أي وقت مضى لذلك نحن واثقون من إدارة أصول الضيافة في مركز التميز للعمليات الفندقية لتوفير أعلى قيمة لملاكنا، ما يجعل المركز ذراعا ممتدا موثوقا به وذي خبرة للمالكين، لتحسين أصول الضيافة ".

وفي هذا الصدد، يعمل مركز التميز للعمليات الفندقية برئاسة فيلر إلى جانب فريق إدارة متخصص، في سداد الفجوات بين أصحاب المصلحة، ليلعب بذلك دورا حاسما في ضمان استمرار الاستثمار طوال دورة حياته، عبر الدعم الذي يقدمه الفريق من خلال توقع وإدارة المخاطر وبناء مستقبل تقني ناجح، مع ضمان تأمين العقار في حالة عرضه للبيع.

من جانبه، قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة في جزيرة المرجان " العمل مع فريق مركز التميز للعمليات الفندقية له دور فعال في تطوير الجزيرة وتحويلها إلى وجهة ذات شهرة عالمية كجزء من رؤية "رأس الخيمة" لتصبح مركزا للسياحة النشطة والعائلية. ولقد تلقينا الدعم من شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة في الإشراف على مجموعة واسعة من أصول الضيافة في جزيرة المرجان، ونحن على ثقة من أن مركز التميز للعمليات الفندقية سيكون ركيزة لمشغلي الفنادق وملاكها لتطوير أصول لتجذب أكثر من 20,000 غرفة فندقية إلى المنطقة في السنوات المقبلة".

تحافظ شركة ستيرلنغ لاستشارات الضيافة على علاقة قوية مع جميع مجموعات الفنادق الرئيسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بالإضافة إلى الأثرياء والهيئات الحكومية وصناديق الأسهم الدولية الخاصة التي تهتم بالعقارات والمطورين المحترفين.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، عملت ستيرلنغ لاستشارات الضيافة على توسيع محفظتها الفندقية عبر المشاركة في 10 مشاريع فندقية، ما يدل على خبرتها الفائقة في مجال الفندقة لضمان نجاح تطوير المفهوم إلى النجاح التشغيلي والمالي