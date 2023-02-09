اتفاقية لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب، اتفاقية تعاون مُشترك مع «اتصالات من &e» لتقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات في إطار مبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل الامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستعد الهيئة لإطلاقها خلال العام الجاري، ضمن جهودها للمشاركة في إطلاق مشروعات تحوُّلية كُبرى وسريعة تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الامتثال الضريبي، حيث تقوم «اتصالات من &e» بموجب الاتفاقية بتقديم «حزمة دعم» لتشجيع المسجلين في «باقة موفق» على الامتثال الضريبي.

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، الذي وقع الاتفاقية مع النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e»، عبدالله إبراهيم الأحمد، إن الباقة تم تصميمها خصيصاً لتناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم من خلالها إطلاق الطاقات الكامنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وأضاف البستاني: «يأتي الاستعداد لإطلاق (باقة موفق) ضمن خطط الهيئة الاتحادية للضرائب للمحافظة على بيئة ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية».

من جانبه، قال الأحمد: «يعكس هذا التعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب رؤية شركة (اتصالات من &e) في دعم أصحاب المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي حرصنا على توفيره من خلال حزمة الدعم في (باقة موفق)».