«مجموعة جميرا» تستحوذ على فندق «لو ريتشموند» في جنيف

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، استحواذها على فندق «لو ريتشموند»، كأوّل فندق لها في سويسرا ضمن مساعيها نحو مواصلة مسيرة نموها وتوسّعها عالمياً.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأن عملية الاستحواذ تندرج تحت إطار استراتيجيتها لتعزيز حضور علامتها التجارية، عبر وجهات رئيسة في مُختلف أنحاء العالم، لافتة إلى أن فندق «لو ريتشموند» الذي افتُتح للمرة الأولى عام 1875، يقع على ضفاف «بحيرة جنيف».

وأضافت أن هذه الخطوة تجسد توجّه «مجموعة جميرا» نحو رغبتها في الاستثمار في المدن الكُبرى، دعماً لتنويع محفظتها، وترسيخاً لمكانة علامتِها الفندقية، ووجودها كشركة رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة في أوروبا.

وبحسب البيان، سيخضع الفندق لعمليات تجديد وتحسين شاملة ستبدأ قريباً، بهدف توفير تجربة ضيافة استثنائية وفقاً لمعايير علامة «جميرا» الاستثنائية، إضافة إلى تقديم خبرات «مجموعة جميرا» الرفيعة في مجالات اللياقة الصحيّة والبدنية.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة جميرا»، كاترينا جيانوكا: «يُعدّ هذا الاستحواذ خطوةً بالغة الأهمية للمجموعة، كونه يمثل بوابة دخولنا إلى سويسرا لنمنح ضيوفنا إقامة فاخرة في قلب أجمل معالم جنيف، وعلى مقربة من أشهر منتجعات التزلج العالمية».

وأضافت: «يحظى (لو ريتشموند) بسمعة مرموقة وإرث عريق يمتد لنحو 140 عاماً، ونحن ملتزمون بالمحافظة على هذا الإرث عند القيام بعمليات تجديد الفندق المقبلين عليها، ولهذا حرصنا على استقطاب أفضل المهندسين المعماريين والمصمّمين لإعادة تشكيل الفندق مع الحفاظ على معالمه ومزاياه، ليغدو إضافةً نوعيةً لمحفظة فنادقنا التي تفخر بها علامتنا»، لافتة إلى أن إعادة افتتاح الفندق بحلة جديدة، كفندق فائق الفخامة في عام 2025 تقريباً سيدعم النشاط السياحي في مدينة جنيف.

يشار إلى أن فندق «لو ريتشموند» في جنيف هو الخامس ضمن محفظة «فنادق ومنتجعات جميرا» في أوروبا التي تشمل أيضاً فندقي «كارلتون تاور جميرا» و«جميرا لاوندز» في لندن - المملكة المتحدة، و«كابري بالاس جميرا» في جزيرة كابري الإيطالية، و«فندق ومنتجع جميرا بورت سولير» في جزيرة مايوركا الإسبانية.