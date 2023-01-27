إقبال كبير على المراكز التجارية مع بدء «التخفيضات النهائية» لـ «دبي للتسوق»

شهدت مراكز تسوق في دبي أمس، معدلات إقبال لافتة مع انطلاق عروض التخفيضات النهائية للدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق، والتي تستمر ثلاثة أيام، بنسب تخفيضات تراوح بين 25 و90% في أكثر من 2000 متجر بمشاركة 500 علامة تجارية.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة في المراكز، إقبالاً كبيراً من المستهلكين على مختلف المتاجر للاستفادة من العروض.

ودعا مستهلكون إلى التوسع في عروض التخفيضات لتشمل مطاعم ومتاجر لبيع المنتجات الغذائية.

وقال مسؤولا بيع في مركزي تسوق بدبي، إن توقيت إطلاق العروض المواكب لفترة تسليم رواتب الموظفين، يعد من العوامل التي زادت الإقبال على المراكز للتسوق.

وقال المستهلك محمد وليد، إن إطلاق التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق خلال فترة نهاية الأسبوع عزز من الاستفادة من العروض، لاسيما مع التخفيضات بنسب كبيرة وشمولها علامات تجارية متنوعة.

وأفادت المستهلكة عبير رضوان، بأن نسب التخفيضات الكبيرة وتزامن العروض مع الطقس الشتوي والأمطار، زادا من معدلات الإقبال على المراكز التجارية لقضاء وقت أطول بها والاستفادة من عروض التخفيضات.

واقترحت المستهلكة منال عبدالرحمن، توسيع العروض خلال الفترات المقبلة للتخفيضات بحيث تشمل إشراك مطاعم ومقاه في إطار شمول العروض بشكل أوسع لتخفيضات التسوق بالمراكز التجارية وبما ينعكس بتجربة وفوائد أكبر للمستهلكين.

واعتبر المستهلك ماجد حمزة، أن التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق تتيح عروضاً وفرصاً مختلفة للأسرة لشراء مستلزماتها سواء من الملابس أو الأحذية من مختلف المنتجات، ما يجعلها من المناسبات المهمة بالنسبة للمستهلكين.

ودعا إلى استمرار التوسع بعروض التخفيضات وزيادة المتاجر المشاركة، والتي من الممكن أن تشمل خلال فترات مقبلة منافذ لتجارة المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في منفذ لتجارة الملابس في أحد مراكز التسوق بدبي، محمد نصر، إن عروض التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق زادت الإقبال بشكل ملحوظ مع انطلاقها أمس.

وتوقع نصر زيادة الإقبال بنسب أكبر خلال اليومين المقبلين، ما سيرفع المبيعات بنسب كبيرة.

بدوره، ذكر مسؤول المبيعات في منفذ لتجارة الملابس والأحذية في مر كز تجاري بدبي، جورج باتريك، أن النسب الكبيرة للتخفيضات دعمت زيادة إقبال المستهلكين، إضافة لمواكبة فترة إطلاق العروض لموعد تسليم رواتب الموظفين، ما حفز عدداً كبيراً من الأسر على الإقبال للاستفادة من التنزيلات.

• التخفيضات تراوح بين 25 و90% في 2000 متجر بمشاركة 500 علامة تجارية.