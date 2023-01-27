«الصير مارين» تحقق أرباحاً وإيرادات قياسية في 2022

أعلنت شركة «الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية»، عن تحقيق أرباح وإيرادات قياسية في عام 2022.

وكشف البيان المالي المدقق للشركة ونتائجها للربع الرابع عن نمو سريع، إذ سجلت أداءً ملحوظاً مع قفزة في إجمالي أرباحها بنسبة 72%، وبلوغها صافي ربح بقيمة مليار درهم، فيما بلغت إيراداتها 1.11 مليار درهم، مقارنة بـ620.75 مليون درهم في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، وصل إجمالي أصول الشركة إلى 9.61 مليارات درهم في نهاية عام 2022، مقارنة بـ6.12 مليارات درهم في بدايته.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جاي نيفنز: «تؤكد النتائج التزام (الصيرمارين) بتقديم خدمات ذات قيمة عالية، وتوسيع أعمالها التجارية حول العالم، مع طموح بتحقيق قدر أكبر من الربحية في نهاية 2023».