1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم. وأفادت الدائرة، في التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 520 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ بقيمة 321.11 مليون درهم، و440 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 902.79 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 216.8 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 15 هبة بقيمة 98.13 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض، فيما جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت «الخيران الأولى»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم.