2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس 2.4 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 532 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ بقيمة 413.3 مليون درهم، و487 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية.

وتصدرت «اليفرة 1» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بـ98 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بـ57 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. بدورها، تصدرت «الخليج التجاري»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بـ70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 710.22 ملايين درهم، منها 26 رهناً لأراضٍ بـ52.11 مليون درهم، و75 رهناً لفلل وشقق بـ658.11 مليون درهم.

من جهتها، شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 363.74 مليون درهم، جاء أهمها في منطقة «وادي الصفا 5» بـ270 مليون درهم.