«دبي المالي» يربح 4.4 مليارات درهم في أسبوع

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات الأسبوع الماضي، حيث ربح نحو 4.4 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس، مع تركيز المستثمرين على القطاعات الكبرى، أبرزها البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 583.537 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، من 579.146 مليار درهم في نهاية جلسة الأسبوع السابق عليه، بينما بلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.627 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بلغت بنحو 1.329 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 1.152 مليار درهم في سوق أبوظبي، و177.067 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 249.16 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 13.71 ألف صفقة.