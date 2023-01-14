الأسهم المحلية تربح 16 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 16 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.202 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس، إلى 3.218 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.638 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و579.14 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.43 مليار درهم، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي و179.5 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 261.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6% عند مستوى 10151 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% عند مستوى 3324 نقطة، وبتداولات بلغت 179 مليون درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الخليج للملاحة»، مرتفعاً بنسبة 1.7% عند 0.715 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم. وقال رئيس قسم الاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت يوماً قوياً آخر من نشاط التداول، الجمعة، متوقعاً أن تحقق الأسواق أداء أقوى خلال الأسبوع المقبل مع قانون المعاملات التجارية الجديد.