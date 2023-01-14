8.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 8.1 مليارات درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2110 مبايعات بقيمة 6.1 مليارات درهم، منها 221 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.18 مليار درهم و1889 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.93 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.51 مليار درهم، كان أهمها في منطقة مدينة المطار بـ241 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 92 هبة بقيمة 498.13 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الرفاعة، بينما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 194 مبايعة بقيمة 382 مليون درهم.