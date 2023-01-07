10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 10 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2173 مبايعة بقيمة 7.14 مليارات درهم، منها 270 مبايعة لأراض بقيمة 2.25 مليار درهم و1903 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 4.89 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 623 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعتان في منطقة الثنية الخامسة: الأولى بقيمة 77 مليون درهم، والثانية بقيمة 75 مليون درهم.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 386 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم، وثالثة في منطقة المركاض بتسجيلها 12 مبايعة بـ125 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة «جزيرة 2»، حيث سجلت ثلاث مبايعات: الأولى بقيمة 119 مليون درهم، والثانية بقيمة 115 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المبايعة الثالثة 75 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 254 مبايعة بقيمة 461 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 182 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 147 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.85 مليار درهم، منها 73 رهناً لأراضٍ بقيمة 463.45 مليون درهم و355 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.38 مليار درهم، كان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة 326 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 171 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 1.01 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 192 مليون درهم وثانية في منطقة الخليج التجاري بـ175 مليون درهم.