2.6 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 15 شركة وطنية مُدرجة

وصلت رسملة أكبر 15 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية إلى 2.6 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2023، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى نحو ستة تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليونات درهم.

واستحوذت الـ15 شركة المُدرجة على نحو 80.2%، أو ما يعادل 2.598 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية، والبالغة 3.238 تريليونات درهم.

وجاءت شركة «العالمية القابضة» في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 896.2 مليار درهم، بما يعادل 27.6% من رسملة الأسواق المحلية، ثم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بقيمة سوقية تزيد على 407 مليارات درهم، وبحصة 12.5%، ثم «ألفا ظبي القابضة» بـ270 مليار درهم، تمثل 8.3% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة «إي آند - اتصالات» إلى 199.6 مليار درهم بحصة 6.2%، ثم «بنك أبوظبي الأول» 190 مليار درهم تعادل ما نسبته 5.8%، ومن ثم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 144.5 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 83 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «بروج بي إل سي» أكثر من 80.5 مليار درهم، و«أبوظبي التجاري» 62.8 مليار درهم، و«أدنوك للتوزيع» 56.8 مليار درهم، و«مجموعة ملتيبلاي» 54.4 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 52.06 مليار درهم، و«أدنوك للحفر» 50.08 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 40.9 مليار درهم، و«الإمارات الإسلامي» 40.6 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في العام الماضي، مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي الكامل من تداعيات الجائحة، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

• القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية تعززت في 2022 مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي من تداعيات الجائحة.

رأس المال السوقي

ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، أكثر من 1.2 تريليون درهم خلال العام الماضي 2022، لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية عام 2021، وصولاً إلى 3.206 تريليونات درهم في نهاية عام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.