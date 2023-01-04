الطروحات الجديدة تضيف 294 مليار درهم لرسملة الأسهم المحلية خلال 2022

استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال العام الماضي بنحو 294 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ستة تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليونات درهم.

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق دبي المالي نحو 124 مليار درهم، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، ثم «بروج» بعدما أضافت نحو 73.6 مليار درهم إلى رسملة الأسواق عند إدراجها في سوق أبوظبي خلال عام 2022. ووصلت القيمة السوقية لأسهم شركة «أمريكانا للمطاعم» عند الإدراج إلى نحو 22.07 مليار درهم، و«موانئ أبوظبي» نحو 16.3 مليار درهم، و«سالك» 15 مليار درهم، و«تيكوم» 13.4 مليار درهم، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 13.3 مليار درهم، و«برجيل» 10.4 مليارات درهم، و«تعليم القابضة» ثلاثة مليارات درهم، و«بيانات» 2.83 مليار درهم.

وإلى جانب الطروحات الأولية، شهدت الأسواق المحلية إدراجات مباشرة عدة، أسهمت أيضاً في تعزيز القيمة السوقية، من بينها إدراج «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي المالي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، إضافة إلى إدراج شركة «إنفيكتوس للاستثمار» في «سوق نمو» بسوق أبوظبي، وإدراج أسهم «بيت الاستثمار الخليجي»، و«جي اف اتش» كإدراج مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وشهدت هذه الطروحات، إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب إلى أكثر من 1.454 تريليون درهم.