ارتفاعات تتجاوز 4 دراهم بسعر غرام الذهب في أسبوع

سجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعاً راوح بين 3.25 و4.25 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 219 درهماً، بارتفاع قدره 4.25 دراهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً، 202.75 درهم، بزيادة 3.75 دراهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 196.25 درهماً، بارتفاع بلغ 3.75 دراهم، في حين وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 168.25 درهماً، بزيادة قدرها 3.25 دراهم.

وذكر مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسواق سجلت معدلات إقبال متباينة بدعم الطلب من قبل متعاملين على شراء هدايا من المشغولات والمجوهرات بمناسبة احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن معظم عمليات الشراء تمت من قبل سائحين ومقيمين من جنسيات دول أوروبية، مشيراً إلى أن مبيعات المشغولات كانت من فئات الأوزان الصغيرة والمتوسطة. وتوقع دهكان زيادة الطلب خلال الأيام المقبلة بوتيرة أكبر.

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن عيد الميلاد، يعد من المناسبات التي تحفز المبيعات في سوق الذهب، لكن بعض المتعاملين قبيل أو خلال فترة الاحتفال بالمناسبة يؤجلون الشراء ترقباً لانخفاض الأسعار.

وأضاف أن رواج النشاط السياحي في الدولة خلال الفترة الحالية، يعد من العوامل الداعمة للمبيعات، بغض النظر عن المؤشرات السعرية.

بدوره، اتفق مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، على أن تأثير الارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها الذهب كان محدوداً على مبيعات المشغولات الجديدة في الأسواق، مع وجود مناسبات محفزة مثل «الكريسماس» وموسم العطلات الشتوية، ورواج النشاط السياحي في أسواق الدولة.

• متعاملون يقبلون على شراء هدايا المشغولات الذهبية بمناسبة «عيد الميلاد».