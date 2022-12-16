مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 28 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 28.48 مليار درهم وسط زيادة وتيرة شراء بالقطاعات الرئيسية كالعقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.198 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.226 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.649 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و577.616 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.7% عند مستوى 10315 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت ملياري درهم لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 1% ما يعادل 99 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي في نهاية تعاملات الجمعة، تزامنا مع ارتفاع سهم "أمريكانا" أكثر الأسهم تداولا، بنسبة 2.3% عند 3.15 درهم، وبتداولات قاربت من 95 مليون سهم.

وارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 4.3% عند 17.1 درهم، فيما ارتفع سهم "الدار العقارية" بنسبة 3.2% عند 4.48 درهم.

وزاد سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 3.8% عند 4.4 درهم، كما ارتفع سهم "ملتيبلاي" بنسبة 1.4% عند 4.96 درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% عند مستوى 3329 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليار درهم لترتفع مكاسبه الأسبوعية بمقدار أربع نقاط بما يعادل نسبة 0.1%.

وجاء الأداء الإيجابي مع صعود سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 3.3% عند 0.281 درهم.

وارتفع سهم "كهرباء ومياه دبي" بنسبة 0.8% عند 2.36 درهم، في حين ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.4% عند 5.68 درهم.

وارتفع سهم "الامارات دبي الوطني" بنسبة 0.8% عند 13.20 درهم.