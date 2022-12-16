الأسهم المحلية تربح 35 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 35 مليار درهم مع صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية صوب أعلى مستوياته منذ مطلع ديسمبر الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.164 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.199 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.623 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و576.31 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي، و317.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 394 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 29.9 ألف صفقة.