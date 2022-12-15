2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 21 مبايعة لأراضٍ بـ172.01 مليون درهم، و382 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 849.39 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 948.26 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 41 هبة بـ746.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، فيما تصدرت «الحبية السادسة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم.