"فلاي دبي" تستعد لعطلة نهاية أسبوع مزدحمة بالتزامن مع مباريات كأس العالم

قالت شركة "فلاي دبي"، إنها تستعد لعطلة نهاية أسبوع مزدحمة حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 25 ألف مشجع على رحلات فلاي دبي لمشاهدة مباريات الدور ربع النهائي في الدوحة.

وأضافت الناقلة في بيان صحافي لها أنها ستضيف مزيدًا من السعة لتلبية الطلب على السفر خلال مباريات الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية في البطولة وهي مباريات ستقام في 13 و14 و 17 و 18 ديسمبر على التوالي.

وذكرت الشركة أنها مكنت أكثر من 100 ألف من مشجعي كرة القدم من السفر بسهولة للمشاركة في أكبر بطولة لكرة القدم استضافتها قطر. وقامت الشركة بتشغيل 900 رحلة بين مطار آل مكتوم ومطار الدوحة الدولي منذ 21 نوفمبر، وكان معظم هذه الرحلات يعمل بكامل طاقته في فترات ذروة السفر خلال اليوم. وتستمر رحلات يوم المباراة حتى 19 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه: كجزء من شراكتها مع الخطوط الجوية القطرية لتسهيل تدفق مشجعي كرة القدم من المنطقة إلى الدوحة طوال مدة كأس العالم، قامت فلاي دبي بتشغيل ما يصل إلى 30 رحلة مكوكية يومية في يوم المباريات، مما يوفر للركاب تجربة سفر سلسة وممتعة.