1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث تم تسجيل 617 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 85 مبايعة لأراض بقيمة 338.47 مليون درهم و532 مبايعة لشقق وفلل بـ1.11 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 257.35 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 19 هبة بـ34.64 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 42 مبايعة بـ141 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، بينما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 154 مبايعة بـ169 مليون درهم.