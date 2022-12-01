243 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم خلال نوفمبر

ربحت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية نحو 243 مليار درهم، خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم الكبرى المدرجة، وسط توالي الإقبال على الطروحات الأولية الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.004 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر 2022، إلى 3.247 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي، موزعة بواقع 2.664 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 581.178 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وشهد الشهر الماضي إدراجات جديدة، شملت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وشركة تعليم القابضة، والتي أسهمت في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الدوليين.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» خلال التعاملات الشهرية بنسبة 1.27 % أو ما يعادل 133.14 نقطة ليغلق عند 10545.39 نقطة في نهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 10412.25 نقطة في نهاية أكتوبر السابق، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.

فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بشكل طفيف بنسبة 0.23% أو ما يوازي 7.8 نقاط، ليقفل عند 3324 نقطة في نهاية نوفمبر، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3331.76 نقطة في نهاية أكتوبر السابق.

وعلى المستوى اليومي، ارتفعت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تعاملات أمس، مع تنفيذ تغيرات مؤشرات «إم إس سي آي» (مورجان ستانلي سابقاً) للأسواق الناشئة، وذلك وفقاً لمراجعتها النصف سنوية.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي في نهاية التعاملات بنسبة 0.6%، مغلقاً عند 3324 نقطة، وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها 782 مليون درهم.

وتزامن الأداء الإيجابي مع ارتفاع سهم «تعليم» القابضة، في ثاني يوم إدراج، بنسبة 5% عند 2.68 درهم.

وارتفع سهما «إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية» بأكثر من 2% عند 6.08 دراهم، و0.257 درهم على التوالي.

كما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 5.8% عند 1.63 درهم، كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.7% عند 13.25 درهماً.

وارتفع سهم «مصرف عجمان» بنسبة 12.7% عند 1.02 درهم، فيما انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.2% عند 5.68 دراهم.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات اليومية مرتفعاً بنسبة 1.7% عند مستوى 10545 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها أربعة مليارات درهم. وتزامن الأداء الإيجابي مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.7% عند 17.6 درهماً، وارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 5.3% عند 25.80 درهماً.

وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 4.9% عند 4.75 دراهم، وارتفع سهم «كيو القابضة» بنسبة 5.6%. وارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 4.6% عند 4.56 دراهم.

وارتفع سهم «ملتیبلاي» بنسبة 2.8% عند 4.86 دراهم، فيما انخفض سهم «طاقة» بنسبة 1.7% عند 3.49 دراهم.

وتتوقف التداول في أسواق الإمارات، اعتباراً من اليوم، لإجازة يوم الشهيد وعيد الاتحاد الـ51، على أن يستأنف التداول يوم الإثنين المقبل.

• القيمة السوقية للأسهم ارتفعت إلى 3.245 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الشهر الماضي.