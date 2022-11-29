أسهم "تعليم" تقتنص 45% من سيولة تداولات سوق دبي في الساعة الأولى من إدراجه

استحوذ سهم شركة تعليم القابضة في الساعة الأولى من إدراجه بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نسبة 45% من إجمالي سيولة البورصة.

وخلال الساعة الأولى من جلسة اليوم، بلغت السيولة المتداولة على سهم الشركة المدرج اليوم نحو 46.53 مليون درهم فيما بلغت السيولة المتداولة بالبورصة نحو 103.3 مليون درهم.

وانخفضت أسهم شركة "تعليم القابضة"، انخفاضا طفيفا في أولى جلسات تداوله، وتعليم هو أول مشغل للمدارس الخاصة يدرج بسوق دبي المالي منذ تأسيسه ، وجمعت 204 ملايين دولار من طرح عام أولي.

وصلت الأسهم إلى 2.89 درهم (0.79 دولار) في سوق دبي المالي مقابل 3 دراهم سعر السهم خلال الطرح الذي باعت فيه "تعليم" 250 مليون سهم.

واجتذب الطرح 3.7 مليار دولار من طلبات المستثمرين، وقامت الشركة بتحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وكانت الصفقة إدراجاً خاصاً بأسواق الإمارات حيث هيمنت الشركات المملوكة للحكومة على الطروحات العامة الأولية هذا العام.

وتدير "تعليم" 26 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، تقدم مناهج بريطانية وأميركية بالإضافة إلى البكالوريا الدولية.

وتتوقع أسواق الإمارات المزيد من عمليات الطروحات العام المقبل مع وجود طلبات من العديد من الشركات، بما في ذلك خطة شركة أدنوك لبيع حصة في وحدة الغاز الطبيعي التابعة لها.