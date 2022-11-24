فنادق تطرح عروضاً خاصة بمناسبة عيد الاتحاد

طرحت فنادق في الدولة عروضاً خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، تتضمن خصومات بنسب تصل إلى 35% على الإقامة، و30% على أسعار المطاعم، فضلاً عن إقامات مجانية للأطفال وزيارات مجانية للمدن والوجهات الترفيهية في دبي وأبوظبي.

وقال مسؤولو فنادق لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يتوقعون أن تصل نسب الإشغال في الفنادق إلى 100% خلال عطلة عيد الاتحاد، مشيرين إلى أن السوق المحلية تعد السوق الرئيسة للنزلاء، بجانب أسواق الخليج وبعض الأسواق الخارجية.

خصومات

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات جنة، أسامة شروف، إن المجموعة طرحت عرضاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، يتضمن خصومات تراوح بين 15 و20% على أسعار الإقامة والوجبات في فنادق المجموعة بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، فضلاً عن أنشطة خاصة للأطفال مع الاحتفالات الخاصة بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أن العرض سيكون من الأول وحتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الحجوزات تظهر تحقيق المجموعة نسب إشغال مرتفعة في فنادقها بكل الإمارات، خلال فترة عيد الاتحاد، وصلت إلى 90%، موضحاً أن الحجوزات الأكبر تركزت في رأس الخيمة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، فيما تركزت الحجوزات في دبي على نزلاء من جنسيات دول مختلفة، بينما تركز الإشغال في أبوظبي على المقيمين والمواطنين، لاسيما القادمين من الإمارات الأخرى.

القطاع الحكومي

من جانبه، قال مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفيتيل الكورنيش»، راضي علي باز، إن الفندق طرح عرضاً للإقامة بمناسبة عيد الاتحاد للدولة، يتضمن خصماً للقطاع الحكومي والأفراد بنسب تراوح بين 15 إلى 20% على أسعار الغرف الفندقية، و25% على أسعار المأكولات، فيما ستكون الإقامة مجاناً للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.

وأضاف باز، أن العرض يسري على الحجوزات أول ديسمبر وحتى الـ25 من الشهر نفسه، متوقعاً أن تصل نسبة الإشغال خلال عيد الاتحاد إلى 90%.

ولفت إلى أن السوق المحلية، ستكون السوق الرئيسة للفندق خلال إجازة عيد الاتحاد.

ازدهار

بدوره، قال المدير العام لمنتجع وسبا «دبل تراي من هيلتون جزيرة المرجان»، بيتر فان بوجن، إن قطاع السياحة في الدولة يشهد ازدهاراً كبيراً، خصوصاً مع زيادة فعاليات الأعمال والبطولات الرياضية، متوقعاً أن تصل نسبة الإشغال خلال عيد الاتحاد إلى 100% في الفندق، معظمهم من المواطنين والمقيمين.

زيارات مجانية

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيوان» لإدارة الفنادق أحمد حسيب، إن الشركة طرحت عرضاً بمناسبة عيد الاتحاد يتضمن زيارات مجانية للمدن والوجهات الترفيهية في دبي وأبوظبي عند الإقامة في فنادق الشركة.

وأضاف أن العرض يسري حتى 30 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن العروض الخاصة بأبوظبي تأتي للمرة الأولى منذ عامين بعد أن رفعت الإمارة جميع القيود والإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا».

وأكد أن الحجوزات تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال خلال عيد الاتحاد بأكثر من 90%، لافتاً إلى أن معظم النزلاء من السوق المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية، بجانب السوق الروسية.

جناح

إلى ذلك، قال متحدث رسمي باسم فندق «روزوود أبوظبي»، فضل عدم ذكر اسمه، إن الفندق طرح عرضاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد، يتضمن خصماً على أسعار الإقامة في أحد الأجنحة بنسبة 35% مع إقامة مجانية للأطفال الذين أعمارهم أقل من 12 عاماً.

إقامة الأطفال

من جانبه، قال مدير المبيعات والتسويق في فندق وأبراج شيراتون خور دبي، معتز الدسوقي، إن الفندق طرح عرضاً يتضمن خصماً بقيمة 50% على إقامة الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، إضافة إلى خصومات بنسبة 30% في جميع مطاعم المنتجع مع إمكانية الاستفادة من خدمة ترقية الغرف المجانية.