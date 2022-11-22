عائدات فنادق دبي أعلى من مستويات 2019 بنسبة 21%

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 351 درهماً مقابل 289 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019، بنسبة نمو 21%.

وتخطى متوسط العائد على الغرف مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، على الرغم من العدد الكبير للغرف الفندقية التي دخلت الخدمة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 142.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 784 منشأة فندقية، مقابل 132.8 ألف غرفة فندقية ضمن 726 منشأة في نهاية سبتمبر 2021.

ووفقاً للبيانات، واصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال، العائد، السعر اليومي، فضلاً عن حجم السوق الفندقية)، منذ بداية عام 2021، لتتسارع إلى مستويات أعلى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

ويعود الارتفاع في متوسط العائدات إلى زيادة ملحوظة في معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية الذي بلغ 495 درهماً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بـ352 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021. وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن سوق الضيافة في دبي تشهد تحولات ملحوظة في عدد من المؤشرات، خصوصاً ارتفاع متوسط العائدات، بدعم من الإنفاق المرتفع للسياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات.

وأضاف أن عائدات المجموعة شهدت نمواً كبيراً، وتخطت مستويات ما قبل الجائحة بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن طول مدة إقامة النزلاء، وتنوع خيارات الترفيه ووجهات الجذب السياحي، انعكس على معدلات إنفاقهم.

وأكد أن الطلب السياحي المرتفع على دبي أسهم في زيادة الطلب على المعروض الفندقي المتاح في السوق، مشيراً إلى أن دبي تواصل جاذبيتها وجهة عالمية بارزة، وسط توقعات بنمو شهري متواصل خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن دبي تواصل تحقيق أداء قوي منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال لاتزال مرتفعة، رغم دخول فنادق جديدة إلى السوق، ونمو معروضها من الغرف الفندقية.

وأكد أن الطلب يتواصل على الإمارة كوجهة سياحية رئيسة خلال فصل الشتاء، ومن مختلف الأسواق الدولية.

وأوضح أن الطلب القوي لقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة الترفيهية، وتزايد معدلات التدفق السياحي، يدعم مؤشرات النمو بقوة خلال الفترة المقبلة.

10.12 ملايين سائح دولي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التي أظهرت استقطاب الإمارة 10.12 ملايين سائح دولي في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، مقارنة بـ3.85 ملايين زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 163%.