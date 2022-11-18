تصرفات عقارات دبي تجاوز 1.8 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.8 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.48 مليار درهم، منها 38 مبايعة لأراض بقيمة 316.33 مليون درهم، و534 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ130 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات مسجلة 15 مبايعة بـ30 مليون درهم.

بدورها، تصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 58 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم كما سجلت الرهون 282.38 مليون درهم، منها 30 رهناً لأراض، و70 رهناً لفلل.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 62.48 مليون درهم.