أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن بيع فيلا في نخلة جميرا مقابل 145 مليون درهم.

وتصنف الفيلا في نخلة جميرا ضمن أعلى 10 عقارات سعراً في الربع الثالث من عام 2022. وتمتد على مساحة 17,000 قدم مربع ومساحة بناء تصل إلى 13,000 قدم مربع، وتتميز بإطلالة بانورامية على الأفق وديكورات داخلية مذهلة وتجهيزات راقية من علامات مثل مينوتي وكاسينا وباكستر ونول وميلي.

وتشهد نخلة جميرا أكبر حجم مبيعات في القطاع الرئيسي حيث بلغ الإجمالي 5.10 مليار درهم إماراتي، ويشكل أكبر حجم مبيعات في كل من الفئتين الرئيسيتين للشقق والفلل، بإجمالي 3.89 مليار درهم إماراتي و1.1 مليار درهم، على التوالي. وبلغ متوسط ​​سعر القدم المربع في نخلة جميرا للفلل 4,924 درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 36.85% على أساس ربع سنوي، إضافةً لنمو متوسط ​​الأسعار بنسبة 7.62%، ووصول حجم المبيعات إلى 1.17 مليار درهم.

وتتقدم نخلة جميرا في حجم المبيعات بشكل كبير، كما ظهرت وجهات سكنية أخرى للفلل خلال الربع الثالث من عام 2022، مثل مجمع إميرتس ليفينج، حيث بلغ حجم مبيعات الفلل 867 مليون درهم إماراتي؛ ومدينة محمد بن راشد، حيث اقترب حجم المبيعات من 700 مليون درهم.