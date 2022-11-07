عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 40 مليار درهم، فيما صعد سوق أبوظبي لأعلى مستوي في تاريخه وسط نشاط ملحوظ مع سيطرة التفاؤل على المعنويات بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.099 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.139 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.562 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و577.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.03 مليار درهم موزعة بواقع 1.59 مليار درهم في سوق أبوظبي و436.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 587.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.2 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 1.14% ليغلق عند 10574.93 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 1.18% ليغلق عند 10606.7 نقطة، ليسجل المؤشرين أعلى مستوى في تاريخهما.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل "أبوظبي التجاري" بنسبة 3.63% و"ملتيبلاي" 2.95% و"أبوظبي الإسلامي" 2.81% و"أي آند" 2.48% و"أدنوك للحفر" 1.5% و"الدار" 1.41%. وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 262.1 مليون درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 199.02 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.84% أو ما يعادل 28.44 نقطة ليغلق عند 3378.91 نقطة بدعم صعود مؤشر قطاع العقار 1.93% والاستثمار 3.05% والنقل 1.09 %.

وتدعم سوق دبي بارتفاع أسهم العقار يقودها "إعمار العقارية" بنسبة 2.29% و"إعمار للتطوير" 0.22%، كما صعد سهم "الإمارات دبي الوطني" 0.38% و "سوق دبي المالي" 3.31% و"دبي للاستثمار" 3.11% و"دو" 2.45% و"ديوا" 0.4%، بينما في قطاع النقل ارتفع "العربية للطيران" 1.46% و"أرامكس" 1.12%.