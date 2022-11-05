تجار: إقبال على شراء السبائك الذهبية مع انخفاض الأسعار

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.75 و3.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 196.25 درهماً، بانخفاض قدره 3.5 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 184.5 درهماً، بتراجع قيمته 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 176 درهماً، بانخفاض بلغ ثلاثة دراهم، بينما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 150.75 درهماً، بتراجع 2.75 درهم.

وذكر مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن انخفاض أسعار الذهب دفع بعض المتعاملين إلى شراء سبائك ذهبية ذات الأوزان الخفيفة والصغيرة الحجم، لافتين إلى أن شراء السبائك غالباً ما يتم لغرض الادخار.

وقال مدير محل «مجوهرات ماشوم»، راج باهي، إن مبيعات المشغولات الذهبية، شهدت تراجعاً أخيراً عقب احتفالات «ديوالي»، لكنها سجلت إقبالاً على شراء السبائك مع انخفاض الأسعار.

من جهته، أوضح مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن أوزان السبائك التي تم شراؤها راوحت بين 10 غرامات و30 غراماً.

واعتبر مدير شركة «داهناك للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، دفع أسعار الذهب للتراجع أخيراً.