الأسهم المحلية تربح 317 مليار درهم في أسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع الماضي، حيث ربحت أكثر من 317 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.780 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 3.097 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.524 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و573 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.8% خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند 10455 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق دبي بمقدار نقطة واحدة ليغلق عند 3350 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.