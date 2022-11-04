"فلاي دبي" تطلق رحلاتها إلى 6 وجهات جديدة

قالت شركة "فلاي دبي"، اليوم إنها ستطلق رحلاتها إلى ست وجهات جديدة شملت ميلانو وكالياري في ايطاليا وكورفو في اليونان وكرابي وباتايا في تايلند اعتبارًا من العام المقبل 2023 بالإضافة إلى استئناف الرحلات إلى الهفوف اعتبارًا من 24 نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن جميع الرحلات متاحة للحجز بدء من اليوم.

وذكرت الناقلة في بيان صحافي أنها ومنذ بداية عام 2022، قد أطلقت رحلات إلى أكثر من 20 وجهة، بما في ذلك بيزا في إيطاليا، وأوش في قيرغيزستان، وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان لتنمو شبكة الناقلة مع الوجهات الست الجديدة إلى 113 وجهة في 53 دولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، غيث الغيث: "نحن فخورون برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى. حققت صناعة الطيران في دبي تعافيًا سريعًا، وقد مكنتنا مرونتنا وانموذج أعمالنا القوي من تنمية عملياتنا وتحقيق هذا الإنجاز الهام".

وأضاف الغيث: "مع نمو شبكتنا الى 113 وجهة، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من خيارات السفر لركابنا".

بالإضافة إلى ذلك، ستستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى الهفوف في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 24 نوفمبر 2022 بواقع مرتين في الاسبوع.

وقالت الشركة الرحلات ستعمل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي وستكون الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي بدبي.