علي النقبي رئيساً لمجلس طيران رجال الأعمال

أعيد انتخاب علي أحمد النقبي، الرئيس المؤسس لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيساً للمجلس العالمي لطيران رجال الأعمال (إيباك) للمرة الثانية على التوالي لمدة ثلاث سنوات، وذلك للفترة الممتدة من 2023-2025.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العالمي لطيران رجال الأعمال الذي أقيم مؤخراً في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلي النقبي هو أول عربي على الإطلاق يترأس المجلس حين شغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2020.



ويخدم مجلس الإدارة الاحتياجات المتنوعة لطيران رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، ويمثل قطاع طيران رجال الأعمال في جميع منتديات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».