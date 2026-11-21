أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نموذج عمل يجمع الموظفين بوكلاء رقميين مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في إطار توجهها إلى دمج القدرات البشرية والرقمية في تنفيذ المهام التشغيلية والإدارية، وتعزيز الإنتاجية وتسريع إنجاز الأعمال ودعم اتخاذ القرار.

وأفادت المؤسسة، في بيان صدر اليوم، بأن النموذج الجديد يعتمد على ما أطلقت عليه «الزملاء الرقميين»، الذين يعملون إلى جانب الموظفين في مهام تشمل تحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة المؤشرات والعمليات، وإعداد الملخصات التنفيذية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات ومتابعة إنجاز المهام.

ويهدف هذا التكامل إلى إتاحة المجال أمام الموظفين للتركيز بصورة أكبر على المهام التي تتطلب التفكير الاستراتيجي والابتكار واتخاذ القرار والتواصل مع المتعاملين.

ويقوم النموذج على إطار للحوكمة والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إذ يُسند كل زميل رقمي إلى مدير بشري مباشر ضمن هيكل تنظيمي هجين، يتولى الإشراف على عمله ومتابعة مهامه وتحليل البيانات والمؤشرات التي يقدمها.

ووفقاً للمؤسسة، تُحدد لكل زميل رقمي مهام وصلاحيات ومصادر بيانات معتمدة ومؤشرات أداء لقياس كفاءته وإنتاجيته، مع إخضاع مخرجاته لمراجعة المختصين والتحقق من دقتها وموثوقيتها، بما يضمن استمرار الإشراف البشري على الأعمال ويحافظ على مسؤولية الإنسان عن القرارات.

وتضم المنظومة نماذج رقمية متخصصة، من بينها «مرشد»، الذي يقدم المعلومات والتحليلات الداعمة للقيادة في اتخاذ القرار، و«عمار» لمتابعة تقدم المشاريع الإسكانية ورصد التحديات، و«إتقان» لدعم المتابعة والتحليل المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب نماذج أخرى يجري تطويرها وفق احتياجات العمل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، إن المؤسسة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلاً عن الكفاءات البشرية، بل أداة لتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن دمج الزملاء الرقميين يستهدف تمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، وتطوير قدراتهم في التحليل والابتكار واتخاذ القرار.

وأضاف أن مستقبل العمل الحكومي سيعتمد على التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وليس على أتمتة المهام فقط، بما يتيح توجيه الوقت والقدرات نحو تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق أثر أكبر للمجتمع.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع انعقاد النسخة الأولى من «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، وفي سياق توجه حكومي يستهدف توسيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة، إذ تستهدف حكومة الإمارات تطبيق هذه النماذج في 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها خلال عامين، إلى جانب تمكين الموظفين الحكوميين من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.