«نايت فرانك»: الطلب القوي على السكن الفاخر صعد بأسعار الفلل في دبي 100% وأكثر

أطلقت مجموعة «ألباغو العقارية» بالتعاون مع فريق شركة «فوستر آند بارتنرز» مشروع بالم فلاور الفريد بموقعه في نخلة جميرا، ويضم شقة «سوبر بنتهاوس» واحدة فقط في كل طابق قيمتها 250 مليون درهم.

وبحسب تقرير حديث لـ«نايت فرانك» للاستشارات العقارية، شهدت القيمة الاستثمارية لعقارات دبي الفاخرة ارتفاعا كبيرا خلال الــ 12 شهراً الأخيرة بنسبة سجلت 89%، وسط تدفق قوي للأثرياء على دبي من كل أنحاء العالم.

وأفادت «نايت فرانك» أن الطلب النهم أدى إلى ارتفاع أسعار الفلل بنسب تتجاوز 100% في المناطق ذات المستويات بالغة الفخامة في دبي، ومن أبرزها «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات»، و«جزيرة جميرا باي»، منذ تفشي جائحة «كوفيد 19».

وترى شركة الاستشارات العقارية، أن الارتفاع يعد بمثابة انتقال هائل من الدورتين السابقتين لسوق العقارات في دبي، حيث كانت الدورة الأولى هي شراء العقارات بغرض تأجيرها، بينما الثانية هي الشراء بغرض الاستثمار.

وأشارت إلى أن مبيعات الفلل التي يبلغ سعر الواحدة منها 10 ملايين دولار فأعلى قد شهد ارتفاعاً في دبي أيضاً، فقد بلغ عدد الفلل المباعة من هذه الفئة السعرية في دبي 152 فيلا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 93 فيلا فقط طوال العام الماضي بأكمله

أعجوبة هندسية

ويتكون مشروع «بالم فلاور»، ليكون أعجوبة هندسية جديدة في دبي على الشاطئ الغربي لنخلة جميرا، ويتكون من 11 طابقاً ويتضمن 10 وحدات سكنية، تشغل كل منها طابقاً كاملاً، مع شقة بنتهاوس ضخمة تمتد على طابقين.

وتعاونت مجموعة «ألباغو» لتطوير المشروع مع نورمان فوستر، المهندس المعماري والمصمم البريطاني الشهير، ومالك شركة فوستر آند بارتنرز، الاستديو العالمي المتخصص بالهندسة المعمارية والهندسة والتصميم الحضري وتصميم المناظر الطبيعية، والتي تهدف لتحقيق أعلى درجات الاستدامة في مشاريعها. وتضم باقة أعمال شركة التصميم العديد من المشاريع العالمية الفريدة من نوعها بما في ذلك، برج ذا جيركن في لندن، وآبل تاور ثياتر في لوس أنجلوس، ومطار هونغ كونغ الدولي، وألِف، جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي.

وتتميز كل شقة بنتهاوس بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالات على الخليج العربي، ومجهزة بأفخم وسائل الراحة، مثل السينما الخاصة وصالة الألعاب الرياضية وشرفة تتفرد بحوض سباحة خاص مطل على البحر من جهة وحديقة من الجانب الآخر توفر للضيوف تجربة إقامة مريحة. ويربط اللوبي بتصميمه الرائع الطابق السفلي الواسع بأبراج مخصصة لوقوف السيارات من خلال مصاعد خاصة تفتح مباشرةً على شقق البنتهاوس.

وتتعاون مجموعة الباغو مع فريق فوستر آند بارتنرز لتقديم مشروع فريد من نوعه يرسم معايير عالمية جديدة في قطاع العقارات الراقية، حيث تم تصميم المشروع بهدف توفير الراحة والفخامة للمقيمين، إلى جانب أسلوبه المعماري الفريد المستوحى من نخلة جميرا.