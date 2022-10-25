"الصير مارين" تستحوذ على ناقلة النفط العملاقة "اكروكس" بقيمة 396 مليون درهم

أعلنت شركة الصير مارين، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم عن ثالث عملية استحواذ ضخمة على ناقلة النفط العملاقة (VLCC) بقيمة 396 مليون درهم مما يرفع إجمالي قيمة اسطولها لناقلات النفط العملاقة الى 900 مليون درهم إماراتي خلال أربعة أشهر.

VLCC Acrux (سابقًا Elandra Everest) هو اسم ناقلة النفط التي تسلمتها شركة الصير مارين هذا الشهر و الثالثة هذا العام، مما رفع من إجمالي أسطولها إلى 10 سفن بينما تواصل الشركة دراسة مبادراتها التوسعية في ناقلات النفط وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة في عام 2022.

وعلق جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير قائلاً: "التوجهات العامة تجاه الناقلات قوية، حيث استمر ارتفاع أرباح ناقلات النفط العملاقة باستمرار منذ يونيو وتستمر في مسارها التصاعدي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الناقلات بنحو 5٪ في عام 2023، وسوف يزداد بسبب زيادة الإنتاج وإعادة تنظيم بعض المسارات البحرية للتجارة؛ كما نتوقع أن يوفر أسطولنا عائدات على حقوق الملكية تزيد عن 20٪ على مدار دورة حياة الأسطول".

وتبلغ قيمة أسطول الصير مارين اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن ينمو مع خطط الشركة قصيرة الأجل للاستحواذ على أكثر من سفينتين في الأشهر الثلاثة المقبلة. بالإضافة إلى ناقلات النفط العملاقة الثلاث، استحوذت الصير مارين مؤخرًا على ناقلتي غاز البترول المسال (LPG) بقيمة إجمالية 259 مليون درهم ولديها 86،000 متر مكعب من ناقلات الغاز الكبيرة جدًا (VLGC) قيد الإنشاء حاليًا كجزء من مشروع مشترك مع BGN International.

وأضاف نيفنز:"تواصل الصير مارين تعزيز مكانتها؛ لقد طورنا عملياتنا على نطاق واسع في الأشهر العشرة الماضية؛ ومع الاستحواذ على Acrux، فإننا نسير على الطريق الصحيح لنصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع البحري العالمي".