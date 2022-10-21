1.4 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأنها شهدت تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.13 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ بقيمة 241.58 مليون درهم، و401 مبايعة لشقق وفلل بـ886.89 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 162.57 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 22 هبة بـ109.4 ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في نخلة جميرا.

فيما تصدرت «مرسى دبي»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بـ227 مليون درهم.