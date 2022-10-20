دبي وجهة الانطلاق الأولى عالمياً خلال «كأس العالم»

كشفت شركة «سكاي سكانر» العالمية المتخصصة في مجال السفر عن تحليلها المفصل لبيانات السفر إلى قطر، بالتزامن مع اقتراب فعاليات «كأس العالم» لكرة القدم.

وأشارت البيانات المفصلة التي نشرتها «سكاي سكانر» إلى تحقيق دولة الإمارات أعلى عدد من حجوزات السفر إلى قطر خلال فترة الحدث، تليها المملكة المتحدة، ثم اليابان. كما أصبحت دبي وجهة الانطلاق الأولى عالمياً للوصول إلى قطر خلال الحدث الكروي، ما يشير إلى اختيار مشجعي كرة القدم دولة الإمارات للانتقال إلى الدوحة وحضور المباريات.

كما أظهرت الأرقام ارتفاعاً مستمراً في حجوزات تذاكر السفر إلى الإمارات منذ بداية العام الجاري، وخلال فترة الحدث الرياضي العالمي، إذ وصلت هذه الزيادة خلال سبتمبر الماضي إلى 114%، مقارنةً مع الشهر الذي سبقه. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد حجوزات السفر إلى قطر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العام الجاري، بزيادة نسبتها 270% للقادمين من الإمارات، و59% للقادمين من السعودية.

وقال خبير السفر العالمي لدى «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «تُظهر بياناتنا لرحلات الطيران ارتفاعاً كبيراً في حجوزات السفر إلى قطر العام الجاري».

وأضاف: «ازداد عدد الرحلات من كوريا الجنوبية إلى قطر بنسبة 410%، في حين وصلت الزيادة في أعداد القادمين من الولايات المتحدة إلى 327%، مقارنةً بعام 2019، كما تركت البطولة تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الطيران، وتمثلت بارتفاع حجوزات السفر من هولندا إلى السعودية بنسبة 220%، ومن البرازيل إلى الإمارات بنسبة 125% خلال عام 2022».

وأكد المأمون أن الإمارات تعد من أهم نقاط وصول المشجعين إلى قطر، إذ جاءت في المركز الأول من ناحية عدد حجوزات المسافرين، تليها المملكة المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وقدّم المأمون مجموعة من النصائح للعثور على أفضل عروض السفر للحاصلين على تذاكر مبيعات اللحظة الأخيرة، من ضمنها الحجز المبكر بأسرع وقت ممكن للعثور على أفضل الصفقات قبل بدء فترة ارتفاع الطلب، لاسيما أن بعض الوجهات تمتلك شعبيةً كبيرةً بين المسافرين.

وشدّد على أهمية الاختيار الصحيح لموعد السفر، موضحاً أن أسعار التذاكر ترتفع في التواريخ القريبة من بداية ونهاية الفعاليات المهمة، لذا يكون اختيار مواعيد الحجز البعيدة عن موعد البطولة خياراً أقل كلفة.

محطات الانطلاق

كشفت «سكاي سكانر» أن أهم محطات الانطلاق للسفر إلى قطر هي: الإمارات، تليها المملكة المتحدة، ثم اليابان، فكوريا الجنوبية، وإسبانيا.

بدورها، كانت قائمة المدن التي تشكل أهم محطات الانطلاق للسفر إلى قطر لحضور الحدث الكروي، بالترتيب: دبي، لندن، طوكيو، سيؤول، ومدريد.