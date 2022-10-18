1.1مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 436 مبايعة بقيمة 821.71 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 114.44 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.27 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة المناره وأخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 227.72 مليون درهم منها 32 رهونات أراضي بقيمة 95.2 مليون درهم و61 رهونات فلل وشقق بقيمة 132.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 55 مليون درهم وأخري في منطقة الجداف بقيمة 19 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 46.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الاولى بقيمة 8 مليون درهم.