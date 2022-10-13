1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل الدائرة 342 مبايعة بقيمة 897.83 مليون درهم، منها 17 مبايعة لأراضٍ بقيمة 124.56 مليون درهم و325 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 773.27 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 469.04 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 13 هبة بقيمة 24.76 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، فيما

تصدرت «جبل علي الأولى»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعة بثمانية ملايين درهم، تلتها منطقة «سيح شعيب 2» بتسجيلها مبايعة واحدة قيمتها مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ22 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بـ72 مليون درهم.