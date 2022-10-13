شراكة تُتيح عروضاً حصرية من «دو» لشركات المنطقة الحرة بمطار دبي

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي بسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن شراكة مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتقديم باقة متخصصة من العروض الحصرية للشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولأعمالها، في خطوة تهدف إلى تعزيز محفظة المنطقة الحرة (دافز) من المزايا التنافسية والحوافز.

شريك خدمات

وستروّج المنطقة الحرة بمطار دبي، بموجب الاتفاقية، شركة «دو»، شريكاً لخدمات الاتصال المُفضل للشركات الجديدة، وذلك خلال تسجيل الشركات الجديدة، أو تأجير المساحات المكتبية أو الحصول على الرخص التجارية، كما ستصبح «دو» شريكاً استراتيجياً ضمن برنامج «حياك» التابع للمنطقة الحرة، والذي يوفر لأكثر من 18 ألف موظف يعملون ضمن أكثر من 2200 شركة في 20 قطاعاً مختلفاً، تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها ولعملياتها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، باقة من العروض والامتيازات الشاملة التي تغطي الجوانب الأساسية والكمالية التي يقدمها مجموعة من الشركاء والعلامات التجارية الكبرى ضمن قطاعات ومجالات متنوعة.

حزمة خاصة

وستطرح «دو» في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، حزمة خاصة تضم مجموعة من خدمات الاتصال لمساعدة الشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها في المنطقة الحرة على إطلاق عملياتها بشكلٍ أسرع، والتي ستقدمها المنطقة الحرة للمتعاملين من الشركات عند الحصول على رخصة مزاولة الأعمال.

وستعمل «دو» من خلال الاتفاقية على تقديم عروض خاصة لشركات المنطقة الحرة، فضلاً عن استطلاع آرائهم ضمن مجموعات عمل سيجري تنظيمها لتحديد متطلبات الاتصال الخاصة بهم مستقبلاً، إضافة إلى افتتاح مركز أعمال لدعم المتعاملين ضمن المنطقة الحرة، وتزويدهم بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال، بما في ذلك أنظمة الجيل الخامس للاتصالات (5G).

تجارب الموظفين

وقالت المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي (دافز)، آمنة لوتاه، إن هذه الخطوة تسهم في الارتقاء بسير أعمال شركات المنطقة الحرة، وتعزيز خبرات وتجارب الموظفين وعائلاتهم من المشتركين في برنامج «حياك»، بما يثري محفظة «دافز» من التسهيلات والحوافز والمزايا الاستثنائية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «سنقدم في إطار هذه الشراكة باقة متنوعة ومخصصة من العروض الحصرية للشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً لها، بما يضمن لها تلبية متطلبات أعمالها».

وأضاف: «يسرنا أن نصبح شريكاً استراتيجياً ضمن برنامج (حيّاك) التابع للمنطقة الحرة لتقديم حزمة من العروض والامتيازات الشاملة لعدد كبير من موظفي الشركات عبر قطاعات مختلفة».