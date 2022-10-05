54.5 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية

حققت الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال جلسة أمس بقيمة 54.5 مليار درهم، لتسترد بذلك جزءاً كبيراً من تراجعات أول من أمس، وجلسة نهاية الأسبوع الماضي. كما سجلت مستويات السيولة بكلا السوقين ارتفاعات جيدة، حيث بلغت 1.7 مليار درهم. وارتفعت المؤشرات العامة للسوقين بأكثر من 1.5% لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8% لمؤشر سوق دبي المالي.

وتفصيلاً، سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية تعاملات أمس 2.827 تريليون درهم، مقارنة مع 2.773 تريليون درهم خلال جلسة أول من أمس.

وقال الخبير بأسواق المال، جمال عجاج، إن «تعاملات أمس جاءت في مجملها إيجابية، لاسيما في (دبي المالي)، الذي نجحت أسهمه في تعويض جزء كبير من خسائر الجلستين الماضيتين»، لافتاً إلى أن «الأسهم القيادية، مثل (إعمار) و(دبي الإسلامي) و(سالك) حققت ارتفاعات مقبولة منذ بداية الجلسة، ما أثر على بقية الأسهم ودعم الاتجاه الصاعد».

وأضاف عجاج: «بدروها، ارتفعت أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في قطاعي المصارف والطاقة، وساعدت المؤشرات القطاعية والرئيسة على الصعود»، متوقعاً أن «يتواصل المسار الصاعد، خصوصاً مع اقتراب إعلان النتائج المالية للربع الثالث، بشرط ألا تكون هناك تأثيرات جيوسياسية تتعلق بالأزمة الأوكرانية أو تقلبات أسعار النفط».

وبحسب بيانات السوق، أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.8% عند مستوى 3379 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 386 مليون درهم. وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 26 شركة، من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم سبع شركات، وبقيت شركتان على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 1.5% عند مستوى 9878 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 64 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 50 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة، وبقيت ثلاث على ثبات.

إلى ذلك، أفصح بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نيته دراسة عرض لبيع شركة أبوظبي التجاري للعقارات، وأنه يجري مفاوضات حالياً بهذا الشأن.

وبيّن البنك، في إفصاح له على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه «تماشياً مع استراتيجية البنك الهادفة إلى التركيز على أعماله المصرفية الرئيسة، يود البنك أن يفصح أنه يقوم بتقييم العرض حالياً، وقد تسفر المفاوضات عن إتمام عملية البيع، وقد لا تنتج عنها أي صفقة فعلية»، مؤكداً أنه سيقوم باطلاع السوق على آخر المستجدات في حال حدوث أية تطورات جوهرية.

وأوضح أن شركة أبوظبي التجاري للعقارات هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري، وتتولى الإدارة والإشراف على محفظة تضم أكثر من 2000 بناية، وتمثل أكثر من 57 ألف وحدة سكنية وتجارية في الإمارات.

إغلاق اكتتاب «برجيل القابضة»

أغلق، أمس، الاكتتاب العام الأولي في أسهم شركة «برجيل القابضة»، لشريحتي الأفراد والمستثمرين المحترفين.

وبدأ الاكتتاب يوم الجمعة الماضية، من خلال طرح 11% من رأسمالها، ما يعادل 550.73 مليون سهم من أسهمها، موزعة على شريحتين، إحداهما للأفراد (الشريحة الأولى)، وخصص لها 10% من أسهم الطرح، وتمثّل 55.07 مليون سهم، مقابل 90% للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، ما يعادل 495.66 مليون سهم.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 2 إلى 2.45 درهم للسهم الواحد، ما يجعل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تراوح بين 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) و12.3 مليار درهم (3.3 مليارات دولار).