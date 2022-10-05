1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 356 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم، منها 19 مبايعة لأراض بقيمة 313.29 مليون درهم، و337 مبايعة لشقق وفلل بـ806 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدّرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 121 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة «جزيرة 2» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي.

وتصدرت منطقة أم سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بـ65 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 247.22 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراض بـ121.5 مليون درهم، و59 رهناً لفلل وشقق بـ125.72 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 196.26 مليون درهم.