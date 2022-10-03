الأسهم المحلية تضيف 744 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 9 أشهر

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 744 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصولا إلى 2.781 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي، موزعة بواقع 2.206 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 575.4 مليار درهم لسوق دبي المالي. وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"ديوا" و"بروج" و"جي إف إتش" و"إنفيكتوس للاستثمار" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام خلال ألاشه التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.9% أو ما يعادل 1262.46 نقطة ليغلق عند 9750.82 نقطة في نهاية شهر سبتمبر مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي ونجح السوق خلال تلك الفترة في تحقيق مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق مع وصوله إلى 10308.7 نقطة.

و عزز أداء سوق أبوظبي ارتفاع مؤشر قطاع المالية بأكثر من 37.4%كما صعد مؤشر قطاع العقار بنحو 5.3%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنحو 0.94%. بينما صعد سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 4.5% أو ما يوازي 143.24نقطة ليقفل عند 3339.15 نقطة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي، وكان أعلى مستوي وصل اليه المؤشر خلال تلك الفترة عند 3747.9 نقطة في مايو الماضي. و دعم مكاسب سوق دبي بارتفاع مؤشر قطاع العقار بنحو 11.3%، فيما زاد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.79% والنقل بنسبة 19.2% والصناعة 23.2%.