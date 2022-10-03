سيولة الأسهم المحلية تناهز 1.6 مليار درهم في مستهل الأسبوع

ناهزت سيولة أسواق الأسهم المحلية حاجز 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم القطاع المالي والعقاري والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و352.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 350.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مرتفعاً بنسبة 0.18% عند مستوي 9729 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.13% ليقفل عند 9763.67 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوي 3319.73 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم "العالمية القابضة" بنسبة 0.7% ليغلق عند 358.5 درهم مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم مستقطباً سيولة بنحو 292.3 مليون درهم، كما ارتفع سهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 0.89% جاذباً سيولة بنحو 210.7 مليون درهم، وزاد سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.22%.

وفي قطاع الطاقة، صعد سهم "أدنوك للحفر" بنسبة 3.24%، بينما ارتفع في قطاع المواد الأساسية "فيرتيغلوب" 1.05%، وعلى صعيد قطاع الاتصالات، ارتفع سهم "أي آند" بنحو 0.6%.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "ديوا" 0.8% و"تعاونية الاتحاد" 1.66% و"شعاع كابيتال" 6.5% و"امانات القابضة" 0.32% و"تبريد" 0.7%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً 161.05 مليون درهم، تلاه "سالك" بسيولة 49.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير.

وحققت أسهم التأمين مكاسب قوية مع صعود "أمان" بنسبة 14.92% و"دار التكافل" 14.99% و"سلامة" 14.995 و"تكافل الإمارات" 14.89%.