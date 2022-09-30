مبيعات عقارات دبي تسجل خلال أغسطس أعلى مستوى في 10 سنوات

واصل القطاع العقاري في إمارة دبي، خلال شهر أغسطس الماضي، محافظته على نمو مستدام، على صعيد عدد وقيمة المبيعات بعدما شهد تسجيل 9720 مبايعة عقارية بقيمة 24.34 مليار درهم.

جاء ذلك وفق بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وسجل أغسطس الماضي أعلى أداء شهري خلال العقد الماضي، بمعدل نمو بلغ نحو 69.57% من حيث عدد المبايعات، ونحو 63.58% من حيث القيمة على أساس سنوي.

وأشارت بيانات المؤشر الرسمي، الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 عام أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام للمبيعات في أغسطس الماضي سجل نحو 1.348 نقطة بسعر بيع للمؤشر بلغ نحو 1.311 مليون درهم. في حين سجل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.428 نقطة بسعر بيع للمؤشر بلغ نحو 1.229 مليون درهم.

وسجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية نحو 0.983 نقطة خلال أغسطس الماضي، بسعر بيع للمؤشر بلغ نحو 53.902 ألف درهم. فيما سجل المؤشر الشهري للشقق نحو 0.988 نقطة بسعر 49.195 ألف درهم والمؤشر الشهري للفلل وتاون هاوس 0.891 نقطة، بسعر 137.03 ألف درهم.

وأوضحت بيانات المؤشر لشهر أغسطس، المعنويات الإيجابية تجاه القطاع العقاري، مع تحقيق نمو قياسي لإجمالي عدد معاملات المبيعات، حيث سجلت معاملات مبيعات شهر أغسطس 2022 نموا كبيرا بلغ نحو 69.57% مقارنة بشهر أغسطس 2021، مسجلا أعلى معدل أداء شهري على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.

وتواصل السوق الثانوية، الاستحواذ على أعلى عدد معاملات عقارية بلغت نحو 54.81% من إجمالي المبايعات، ونحو 64.91% من حيث قيمة المعاملات.

وعند مقارنة الأداء العام على أساس سنوي مع الفترة نفسها من العام الماضي تبين أن السوق الثانوي شهد أكبر عدد للمعاملات بزيادة قدرها 67.55% من حيث عدد المبايعات ونحو 57.35% من حيث القيمة.

و حققت المبايعات على الخارطة في أغسطس 2022 أعلى عدد معاملات مسجلة معدل نمو بلغ نحو 72.1% من حيث العدد و نحو 76.5% من حيث القيمة مقارنة بشهر أغسطس 2021.

