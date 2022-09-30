"نخيل" تطلق مشروعها على الواجهة البحرية "بالم بيتش تاورز 3" في "نخلة جميرا"

أطلقت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، باقة جديدة من الخيارات السكنية عبر "بالم بيتش تاورز 3". ويأتي إطلاق المشروع الثالث من "بالم بيتش تاورز" في أعقاب الطلب الكبير ونفاذ كامل الوحدات السكنية في أبراج "بالم بيتش تاورز 1 و2".



ويضم برج "بالم بيتش تاورز 3" السكني الجديد الفاخر والواقع في "نخلة جميرا" أكثر من 300 وحدة سكنية، ويتميز بإطلالاته البانورامية الخلابة على أفق دبي ومياه الخليج العربي، كما يتفرد بكونه على مقربة من مجموعة متنوعة من وجهات تناول الطعام، والترفيه، والتسلية، والتسوق. ويضم هذا المشروع وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم مفروشة بالكامل من قبل مصممين عالميين.

وبهذه المناسبة، قالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": "يأتي إطلاق مشروع "بالم بيتش تاورز 3" ليؤكد التزامنا بتوفير تجارب معيشية لا تضاهى وترقى لتطلعات سكان دبي وزوارها. تشكل "نخلة جميرا" التي تضم العديد من مرافق الترفيه والتجزئة والضيافة وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية، وتعتبر مقصداً رئيسياً في دبي للراغبين في امتلاك منازل فاخرة، ونحن فخورون بأن نتيح لعملائنا ومستثمرينا مشاريع سكنية فريدة من نوعها وفقاً لأرقى معايير البنية التحتية العالمية والمرافق الحضرية".