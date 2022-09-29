سهم "سالك" يقفز 12% في منتصف تداولاته في سوق دبي المالي

عزز سهم شركة «سالك» المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية من مكاسبه مع بدء تداوله بسوق دبي المالي، متصدراً الارتفاعات في منتصف تعاملات اليوم اليوم الخميس بنسبة 12% عند سعر 2.24 درهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2 درهم.

وفي تلك الساعة أيضا من التعاملات، تصدر سهم «سالك» قيم وأحجام التداول بنحو 495.89 مليون درهم بحجم تداول نحو 214.26 مليون سهم.

ولم يتوافق أداء السهم مع أداء مؤشر سوق دبي المالي الذي تراجع في تلك الساعة بنسبة 0.31% عند مستوى 3332.87 نقطة، مُسجلاً قيمة تداولات نحو 650.05 مليون درهم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم الحداد، إن حجم الطلبات الكبير أدى إلى رفع نسبة طرح "سالك" في سوق دبي المالي، والذي يؤكد ثقة المستثمرين في الشركات المتواجدة في دبي.

وأضاف الحداد في تصريحات إعلامية متلفزة، على هامش بدء تداول سهم "سالك" في سوق دبي، أن الطلب على أسهم الشركة فاق المعروض 49 ضعفا، كحجم إجمالي، لافتا إلى أنه إذا تم استثناء الشركات أو المستثمرين الأساسيين، فإن حجم الطلب يقارب 57 ضعفا.

وأكد أن الشركة ستستفيد من خطة دبي 2040، التي تهدف إلى زيادة عدد سكان المدينة إلى 70% خلال الـ20 سنة المقبلة، وهو ما يفوق أي معدل موجود في المنطقة.

وأوضح الحداد، أن من أهداف الخطة أيضا استقبال 25 مليون زائر خلال العام 2025، إضافة إلى إستضافة أحداث عالمية مميزة تصل إلى أكثر من 400 حدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل ذلك سيصب في مصلحة "سالك". وأشار إلى أن بوابات "سالك" موجودة في مناطق استراتيجية بدبي، وتستفيد بلا شك من الأحداث الاقتصادية التي تستضيفها الإمارة.

واستقبل سوق دبي المالي اليوم الخميس إدراج أسهم شركة «سالك» المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية بالإمارة تحت رمز «SALIK» بقيمة سوقية تبلغ 15 مليار درهم ما يعادل 4.1 مليار دولار.

وإدراج سهم شركة «سالك» اليوم كرابع إدراج يشهده سوق دبي المالي خلال العام الجاري، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد».

كما أن هذا الإدراج يأتي ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» بدبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة أسواق المالية بالإمارة إلى 3 تريليونات درهم.

وذلك بعد أن أعلنت الشركة نهاية الأسبوع الماضي أنه تم تغطية الاكتتاب العام على أسهمها في سوق دبي المالي بأكثر من 49 ضعفا عبر جميع الشرائح مما يسلط الضوء على الثقة القوية في الشركة، وبقيمة تجاوزت 184.2 مليار درهم مايعادل 50.2 مليار دولار.

واستقطبت الشريحة المُخصصة لاكتتاب الأفراد وحدها طلبات تفوق المعروض 119 ضعفاً، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلبًا هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وأشارت الشركة إلى أن الطرح جذب اهتمامًا هائلاً بين مجتمع المستثمرين الدوليين والمحليين مع زيادة الاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين بنحو 52 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

وأكدت الشركة حجم الطرح المعلن مسبقاً بعد الزيادة بمقدار 1.867 مليار من الأسهم العادية، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «سالك»، مع سعر السهم بواقع 2.00 درهم إماراتي لكل سهم عادي، مما نتج عن إجمالي عائدات تزيد عن 3.7 مليار درهم ( مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي ممثلة بالدائرة المالية ("المساهم البائع") بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

وبعد الانتهاء من الطرح العام الاولي لـ «سالك»، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأسمال الشركة.

واكتتب كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و"شمال القابضة"، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم "المستثمرون الأساسيون")، على 16.2% من الأسهم المطروحة. مع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة.



وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، فقد تم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.