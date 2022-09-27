اليوم.. موعد إعلان تخصيص أسهم اكتتاب شركة "سالك"

حددت شركة "سالك" المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، موعدا لإعلان تخصيص أسهمها، حيث سيتم إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب.

ووفقا لنشرة الاكتتاب، سيتضمن لكل مكتتب في الشريحتين الأولى والثانية أن يخصص له 1000 سهم بحد أدنى.

يشار إلى أن شركة "سالك" طرحت بتاريخ 13 سبتمبر الجاري 1.5 مليار سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح إلى 1.9 مليار سهم ما يعادل 24.9% من إجمالي رأس مالها.

وقامت الشركة بزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحتي الأفراد والموظفين إجمالاً من 120 مليوناً إلى 145.7 مليون سهم عادي ما نسبته 7.8% من حجم العرض، وللشريحة الثانية (للمستثمرين المحترفين) من 1380 مليون سهم إلى 1721.8 مليون سهم عادي بنسبة تعادل 92.2% من حجم الطرح.

وتم تحديد سعر الطرح عند 2 درهم للسهم الواحد، ليبلغ بذلك إجمالي العائدات أكثر من 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار)، ما يجعل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

وتجاوزت إجمالي طلبات الاكتتاب في الأسهم المطروحة أكثر من 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ليتم تغطية الاكتتاب بحوالي49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "سالك" في سوق دبي المالي يوم الخميس 29 سبتمبر الجاري، تحت رمز "salik" ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية "AEE01110522".