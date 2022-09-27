«نخيل» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة لمواكبة خطة دبي الحضرية 2040

كشفت شركة «نخيل» في دبي، عن الطموحات لهويتها المؤسسية الجديدة بالتزامن مع مضيها قدماً عبر المرحلة التالية من النمو والازدهار، في إطار سعيها لمواكبة أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية للارتقاء بأنماط حياة المقيمين، مع التركيز على مفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء».

وأعلنت شركة «نخيل» دعمها أهداف خطة دبي الحضرية 2040 المتمثلة في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبّي أعلى المعايير العالمية، وتطوير مجتمعات شمولية ونابضة بالحياة، وتعزيز النشاط الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ملهمة للزيارة والمعيشة، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية استثنائية لتغدو أفضل مدينة للعيش في العالم.

وأسهمت «نخيل» في تطوير عدد من أبرز معالم المدينة بما في ذلك «نخلة جميرا»، وبرج «ذا بالم تاور»، و«بالم ويست بيتش»، و«جزر دبي». ومن خلال التركيز على مفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء»، ستواصل شركة «نخيل»، عبر هويتها المؤسسية الجديدة، التركيز على رفاهية وجودة أنماط حياة المواطنين والمقيمين والزوار، والارتقاء بجودة المجتمعات، ورسم معالم مستقبل دبي، وخلق تجارب هادفة ومجزية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل»، نعمان عطا الله، الحرص على دعم الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مضيفاً أن «نخيل» أسهمت في إطلاق مشاريع ووجهات استثنائية على غرار «نخلة جميرا»، التي تعتبر إضافة نوعية تثري محفظة الشركة من المشاريع السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه، لتشكل بدورها وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية في الإمارة. ومن الطبيعي أن تشكّل عملية إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للشركة الخطوة التنموية التالية مع العمل على تشييد مدن مستدامة عبر مشاريع عالمية المستوى.