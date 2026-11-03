أحمد بن سعيد يفتتح النسخة الثانية عشرة من معرض "جلفود للتصنيع"

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، اليوم، فعاليات "جلفود للتصنيع 2026"، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صناع القرار في هذا القطاع.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.

ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار "تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع"، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.

ويقام "جلفود للتصنيع" بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسة متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي "جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.

وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة من بينها "إيه دي أم انترناشيونال"، و"مجموعة بوهلر"، و"بونجي"، و"كارجيل"، و"تشوكليت ليك"، و"دولر"، و"دي أم أس فيرمينيش"، و"جي أي أيه"، و"جيفودان"، و"هيت آند كونترول"، و"هاسكي"، و"آي أف أم إلكترونيك"، و"انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس"، و"إيشيدا الشرق الأوسط"، و"كيري"، و"كرونيس"، و"مولتي فاك"، و"نوفونيسيس"، و"سيدل"، و"أس آي جي غروب"، و"سيمرايز"، و"تترا باك"، و"أولما"، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.

ويواصل "جلفود للتصنيع" ترسيخ دوره كمنصة رائدة لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.

وتقدم شركة "بانج" الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الصالحة للأكل والدهون المتخصصة، ابتكارين حائزين على جوائز، أولهما منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار ويمثل بديلا اقتصاديا للشوكولاتة الحقيقية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70%، وثانيهما منتج (FlexiBetter) لقطاع المخابز الذي يحاكي خصائص الزبدة الملموسة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82% مقارنة بالزبدة الحيوانية، ويتميز بكونه خالياً من زيت النخيل والدهون المتحولة والكوليسترول.

وتستعرض شركة "إيشيدا الشرق الأوسط" جهاز "Ishida QX-500" المدمج وعالي الأداء لغلق الأطباق، والذي يدعم مواد التغليف المستدامة، ويتميز بحجم يقل بنسبة 46% عن طرازات الجيل السابق واستهلاك للطاقة ينخفض بنسبة 50%.

وتستعرض شركة "ساكمي" تطورات تقنية كبرى في منصاتها للقولبة بالضغط المستمر ونظام حقن التشكيلات الأولية، بما في ذلك طرازا "CCM80SB" و"IPS500"، حيث تبرز تقنية "CCM80SB" المخصصة لإنتاج الأغطية بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بينما تعزز منصة "IPS500" الجديدة إنتاج التشكيلات الأولية ذات السعة العالية بنظام فحص آلي يعتمد على تقنية الروبوت.

وشهد اليوم الأول تنظيم لقاء الطاولة المستديرة ضمن سلسلة القادة العالميين بعنوان "أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي"، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة "إن دي"، وأدارها ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة "فورتشن" والصحفي السابق في شبكة "سي إن إن".

وجمعت الجلسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "يونيليفر" بول بولمان، والرئيس التنفيذي لشركة "فولانس" ومبتكر مفهوم أركان الاستدامة الثلاثة جون إلكينجتون، والخبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وكبير العلماء في شركة "أمبي روبوتيكس" كين غولدبرغ، لتناول دور نماذج الأعمال في إعادة هيكلة تصنيع الأغذية، وبحث تمويل الجيل القادم من المصانع، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.

ونقلت "قمة تكنولوجيا الغذاء" النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات، بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو خليفة الهاجري، والدكتور عارف كلنتر من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران من "تيترا باك"، ورينير ويرمان من "فلورا فود جروب"، وأشفين سوبرامانيام من "أوركلا"، ووليد بكر من "بوهلر جروب".

وبحثت القمة تأثير التحديات الإقليمية في حركة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود وأهمية تنويع مصادر التوريد والاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن "ميرسك" و"مارس" و"دي إتش إل جلوبال فورواردنغ" و"موانئ دبي العالمية"، من بينهم مورتن بيرغ تومسن، وخالد أحمد، وفيكتوريا ليبيديفا، وابتسام الكعبي.

ويسهم تزامن انعقاد معرض "جلفود للتصنيع" مع المعارض الثلاثة الأخرى في توسيع نطاق فعاليات الحدث لتجمع الشركات العاملة في كامل سلاسل القيمة ضمن قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة.