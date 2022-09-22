«بروج» تعتزم توزيع 1.2 مليار درهم أرباحــــاً للمساهمين

تعتزم شركة «بروج» بي إل سي، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين بقيمة 325 مليون دولار (1.2 مليار درهم) عن الربع الثاني من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده اليوم.

وتنظر الجمعية العمومية في الموافقة على توزيع أرباح عن الربع الثاني من العام الجاري من السيولة النقدية الحرة الخاصة بالشركة، ودفع أرباح الربع الثاني من عام 2022.

وتتوافق الأرباح المقترحة للربع الثاني من العام الجاري، مع سياسة الأرباح الخاصة بالشركة المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث تعتزم «بروج» دفع 975 مليون دولار توزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل عن السنة المالية 2023. تأتي تلك التوزيعات، بعد إعلان الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.46 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% إلى 1.512 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% إلى 853 مليون دولار.

وشهدت «بروج»، خلال النصف الأول من العام الجاري، نمواً في قدرتها الإنتاجية الإجمالية بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج «البولي بروبيلين» بكامل طاقتها، واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع «بروج 1» في الربع الأول، ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.

وكان إدراج «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في يونيو الماضي، الأكبر على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر أيضاً لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وشهد الاكتتاب العام الأولي إقبالاً كبيراً بعدما بلغ نحو 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة ضمن فئات المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسين، مع زيادة في الطلب من قبل المستثمرين الأفراد أكثر من أي اكتتاب عام أولي جرى في دولة الإمارات على مدى ما يقرب من 20 عاماً.